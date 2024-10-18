ЕР получила престижную награду в международном конкурсе

Замрук ЦИК Орлова: ЕР получила награду на конкурсе «BRICS Solutions Awards»
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Партия получила награду за программу «Электронное предварительное голосование»
Партия получила награду за программу «Электронное предварительное голосование» Фото:

Партия «Единая Россия» получила награду международного конкурса цифровых практик «BRICS Solutions Awards». Об этом сообщила ЕР в в своем telegram-канале.

«Единая Россия получила награду международного конкурса лучших цифровых проектов и практик „BRICS Solutions Awards“», — передает ЕР в своем telegram-канале. Там добавили, что программа ЕР «Электронное предварительное голосование» оказалась лучшей в номинации «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления».

Замруководителя Центрального исполкома партии, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова отметила, что ЕР является самой цифровой партией в России. По ее словам, в конкурсе принимали участие 40 стран мира. Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев также отметил, что система электронного предварительного голосования ЕР применяется на выборах всех уровней. Программа несколько раз отражала кибератаки после начала СВО, отметил Сатеев. 

Ранее, 8 сентября, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, передает RT. Она отметила, что ДЭГ было доступно в 25 регионах России.

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Партия «Единая Россия» получила награду международного конкурса цифровых практик «BRICS Solutions Awards». Об этом сообщила ЕР в в своем telegram-канале. «Единая Россия получила награду международного конкурса лучших цифровых проектов и практик „BRICS Solutions Awards“», — передает ЕР в своем telegram-канале. Там добавили, что программа ЕР «Электронное предварительное голосование» оказалась лучшей в номинации «Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления». Замруководителя Центрального исполкома партии, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова отметила, что ЕР является самой цифровой партией в России. По ее словам, в конкурсе принимали участие 40 стран мира. Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев также отметил, что система электронного предварительного голосования ЕР применяется на выборах всех уровней. Программа несколько раз отражала кибератаки после начала СВО, отметил Сатеев.  Ранее, 8 сентября, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, передает RT. Она отметила, что ДЭГ было доступно в 25 регионах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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