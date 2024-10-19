BR: Зеленский был вынужден представлять «план победы» под давлением Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский находится под растущим давлением со стороны западных партнеров, которые хотят получить от Киева стратегию, способную эффективно работать против России в условиях СВО. Об этом сообщил Business Recorder и отметил, что в таких условиях президент Украины представил свой «план победы» союзникам.
«Зеленский, находясь под растущим давлением со стороны западных союзников с целью выработать победоносную стратегию против России, в четверг представил Европейскому союзу и НАТО то, что он назвал „планом победы“. Его основная направленность — призыв к немедленному вступлению в НАТО, который члены альянса считают невыполнимым», — говорится в материале Business Recorder.
Зеленский ранее представил свой «план победы» в Верховной Раде. Украинский лидер в ходе выступления подчеркнул, что в стратегии содержатся пять ключевых пунктов, три из которых засекречены, но предоставлены партнерам Киева.
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