19 октября 2024

BR: Зеленский был вынужден представлять «план победы» под давлением Запада

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Зеленский находится под давлением со стороны союзников, пишет BR
Зеленский находится под давлением со стороны союзников, пишет BR Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский находится под растущим давлением со стороны западных партнеров, которые хотят получить от Киева стратегию, способную эффективно работать против России в условиях СВО. Об этом сообщил Business Recorder и отметил, что в таких условиях президент Украины представил свой «план победы» союзникам.

«Зеленский, находясь под растущим давлением со стороны западных союзников с целью выработать победоносную стратегию против России, в четверг представил Европейскому союзу и НАТО то, что он назвал „планом победы“. Его основная направленность — призыв к немедленному вступлению в НАТО, который члены альянса считают невыполнимым», — говорится в материале Business Recorder.

Зеленский ранее представил свой «план победы» в Верховной Раде. Украинский лидер в ходе выступления подчеркнул, что в стратегии содержатся пять ключевых пунктов, три из которых засекречены, но предоставлены партнерам Киева.

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Украинский лидер Владимир Зеленский находится под растущим давлением со стороны западных партнеров, которые хотят получить от Киева стратегию, способную эффективно работать против России в условиях СВО. Об этом сообщил Business Recorder и отметил, что в таких условиях президент Украины представил свой «план победы» союзникам. «Зеленский, находясь под растущим давлением со стороны западных союзников с целью выработать победоносную стратегию против России, в четверг представил Европейскому союзу и НАТО то, что он назвал „планом победы“. Его основная направленность — призыв к немедленному вступлению в НАТО, который члены альянса считают невыполнимым», — говорится в материале Business Recorder. Зеленский ранее представил свой «план победы» в Верховной Раде. Украинский лидер в ходе выступления подчеркнул, что в стратегии содержатся пять ключевых пунктов, три из которых засекречены, но предоставлены партнерам Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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