Зеленский представил в Раде «план победы» и придумал три секретных пункта

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
В «плане победы» Зеленского есть три секретных приложения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Один из них затрагивает приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные приложения», предоставленные партнерам Украины.

«Приглашение Украины в НАТО станет свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности», — заявил Зеленский в Верховной Раде. Трансляцию выступления шла telegram-канале украинского лидера. При этом часть второго, третьего и четвертого пунктов засекречены.

Зеленский добавил, что также основное внимание в «плане победы» уделяется укреплению обороны Украины: планируется проводить операции в стратегически важных регионах, сбивать российскую авиацию совместно с партнерами, а также расширять использование дронов и ракет.

Стратегия также включает сдерживание России с размещением неядерного комплекса, развитие экономического потенциала и усиление международных санкций. Зеленский отметил, что опыт украинских военных после завершения конфликта поможет укрепить оборону НАТО и заменить американские силы. Некоторые пункты плана остаются секретными. Зеленский прогнозирует завершение конфликта до конца 2025 года.

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Украинский лидер Владимир Зеленский в Верховной Раде представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Один из них затрагивает приглашение Украины в НАТО, второй, третий и четвертый пункты включают в себя «конфиденциальные приложения», предоставленные партнерам Украины. «Приглашение Украины в НАТО станет свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности», — заявил Зеленский в Верховной Раде. Трансляцию выступления шла telegram-канале украинского лидера. При этом часть второго, третьего и четвертого пунктов засекречены. Зеленский добавил, что также основное внимание в «плане победы» уделяется укреплению обороны Украины: планируется проводить операции в стратегически важных регионах, сбивать российскую авиацию совместно с партнерами, а также расширять использование дронов и ракет. Стратегия также включает сдерживание России с размещением неядерного комплекса, развитие экономического потенциала и усиление международных санкций. Зеленский отметил, что опыт украинских военных после завершения конфликта поможет укрепить оборону НАТО и заменить американские силы. Некоторые пункты плана остаются секретными. Зеленский прогнозирует завершение конфликта до конца 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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