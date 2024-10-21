В Новом Уренгое задерживается вылет самолета до Тюмени (архивное фото)
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) вылет самолета до Тюмени задерживается на 6,5 часов. По расписанию самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«В Новом Уренгое задерживается рейс UT-542 до Тюмени. Самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, но по технической причине вылет состоится позже. Ориентировочное время отправки воздушного судна 16:00», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
Скрин с онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой
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