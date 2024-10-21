Вылет самолета из Нового Уренгоя до Тюмени задерживается на 6,5 часов. Скрин

Самолет из Нового Уренгоя в Тюмень задерживается на 6,5 часов
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В Новом Уренгое задерживается вылет самолета до Тюмени (архивное фото)
В Новом Уренгое задерживается вылет самолета до Тюмени (архивное фото) Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) вылет самолета до Тюмени задерживается на 6,5 часов. По расписанию самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«В Новом Уренгое задерживается рейс UT-542 до Тюмени. Самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, но по технической причине вылет состоится позже. Ориентировочное время отправки воздушного судна 16:00», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

Скрин с онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой
Скрин с онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) вылет самолета до Тюмени задерживается на 6,5 часов. По расписанию самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, следует из данных онлайн-табло аэропорта. «В Новом Уренгое задерживается рейс UT-542 до Тюмени. Самолет должен был вылететь в 9:30 21 октября, но по технической причине вылет состоится позже. Ориентировочное время отправки воздушного судна 16:00», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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