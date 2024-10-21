БРИКС на время закрыл набор союзников

Хейфец: дальнейшее расширение БРИКС невозможно
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БРИКС пока не может принять новых партнеров
БРИКС пока не может принять новых партнеров Фото:

Дальнейшее расширение группы БРИКС пока невозможно. Как объяснил в преддверии саммита в Казани в интервью URA.RU ведущий эксперт Экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС Виктор Хейфец, это может вызвать недовольство тех кандидатов в члены объединения, кто не попадет в «новую волну».

«Принять в БРИКС одного и не принять другого — значит, породить обиды. Так уже было в случае с Алжиром, который отозвал свою заявку на вступление в БРИКС. У Алжира как раз есть некая обида на то, что его не приняли в объединение, а Египет и Эфиопию приняли», — пояснил Хейфец.

Поэтому наиболее перспективным, по словам эксперта, является вариант с введением статуса государства-партнера БРИКС. Он не предполагает жестких обязательств, но дает многие права наравне с полноправными членами группы. Такой статус, как ожидается, лидеры стран БРИКС примут на саммите в Казани. 

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Дальнейшее расширение группы БРИКС пока невозможно. Как объяснил в преддверии саммита в Казани в интервью URA.RU ведущий эксперт Экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС Виктор Хейфец, это может вызвать недовольство тех кандидатов в члены объединения, кто не попадет в «новую волну». «Принять в БРИКС одного и не принять другого — значит, породить обиды. Так уже было в случае с Алжиром, который отозвал свою заявку на вступление в БРИКС. У Алжира как раз есть некая обида на то, что его не приняли в объединение, а Египет и Эфиопию приняли», — пояснил Хейфец. Поэтому наиболее перспективным, по словам эксперта, является вариант с введением статуса государства-партнера БРИКС. Он не предполагает жестких обязательств, но дает многие права наравне с полноправными членами группы. Такой статус, как ожидается, лидеры стран БРИКС примут на саммите в Казани. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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