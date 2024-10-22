В Минэкономразвития оценили эффект от изменения цен на ЖКХ

В социально-экономическом прогнозе на 2025-2027 годы учли эффекты от индексации тарифов на ЖКХ и повышения утилизационного сбора. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ (МЭР). Прогноз уже одобрен правительством и направлен на рассмотрение в Государственную думу.
«Индексация тарифов учтена в прогнозе социально-экономического развития, который одобрен правительством и внесен вместе с бюджетом на рассмотрение в Государственную думу. Эффект от утилизационного сбора также учтен в прогнозе», — отметил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Его слова передает ТАСС.
Дополнительно Денисов подчеркнул, что бюджет на 2025-2027 годы разрабатывается с соблюдением строгих требований бюджетного правила, предусматривающего нулевой первичный структурный дефицит. Он отметил, что так бюджетная политика избежит избыточного инфляционного давления.
С 1 июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит 11,9%. А индексация тарифов на электричество составит 12,6%, с 2026 года — 5,2%, с 2027 года — 4%. Также сообщалось, что российское правительство направит регионам более 12,4 миллиардов рублей. Средства пойдут на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан.
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