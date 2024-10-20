Правительство выделит регионам 12 миллиардов рублей на поддержку по оплате ЖКУ

Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиардов рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Об этом сообщается на сайте Правительства.
«Регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — сказано в сообщении органа.
Меры социальной поддержки направлены на ветеранов, людей с инвалидностью и лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Для указанных категорий граждан установлена компенсация, покрывающая до 50 процентов стоимости услуг ЖКУ.
Ранее Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы сообщило, что индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит 11,9%, передает 360.ru. Там добавили, что индексация тарифов на электричество составит 12,6%, с 2026 года — 5,2%, с 2027 года — 4%.
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