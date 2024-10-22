Задержан второй фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

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Полиция задержала второго фигуранта по делу о мошенничестве с Долиной
Полиция задержала второго фигуранта по делу о мошенничестве с Долиной Фото:

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в мошенничестве, связанном с квартирой известной певицы Ларисы Долиной. Задержанным является 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, который получил от артистки три миллиона рублей.

«За услугу мошенникам подозреваемый оставил себе процент от полной суммы в размере 30 тысяч рублей», — уточнил источник РЕН ТВ. Таким образом, Леонтьев выступал в роли посредника в этой афере, обеспечивая перевод средств главным фигурантам.

Помимо текущего дела, Дмитрий Леонтьев ранее имел проблемы с законом: он был привлечен к уголовной ответственности за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

Ранее стало известно, что сошенники ввели в заблуждение Долину, причинив ей убытки в размере 100 миллионов рублей. Также она продала им свою пятикомнатную квартиру в Москве, общей площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции арестовали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги мошенникам от имени российской певицы Ларисы Долиной.

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Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в мошенничестве, связанном с квартирой известной певицы Ларисы Долиной. Задержанным является 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, который получил от артистки три миллиона рублей. «За услугу мошенникам подозреваемый оставил себе процент от полной суммы в размере 30 тысяч рублей», — уточнил источник РЕН ТВ. Таким образом, Леонтьев выступал в роли посредника в этой афере, обеспечивая перевод средств главным фигурантам. Помимо текущего дела, Дмитрий Леонтьев ранее имел проблемы с законом: он был привлечен к уголовной ответственности за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого. Ранее стало известно, что сошенники ввели в заблуждение Долину, причинив ей убытки в размере 100 миллионов рублей. Также она продала им свою пятикомнатную квартиру в Москве, общей площадью 236 квадратных метров. Сотрудники полиции арестовали 53-летнюю женщину, которая передавала деньги мошенникам от имени российской певицы Ларисы Долиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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