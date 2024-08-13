Отдала 100 млн мошенникам и чуть не потеряла квартиру: как обстоят дела у Ларисы Долиной

Мошенники от лица Ларисы Долиной пытались продать ее квартиру

13 августа 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Злоумышленники развели Ларису Долину на 100 млн рублей Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у Долиной и что известно о деле — в материале URA.RU. Продажа недвижимости Ларисы Долиной Мошенники от лица Ларисы Долиной пытались продать ее столичную квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Как сообщает «Газета.ru», площадь квартиры составляет 236 квадратных метров, а ее стоимость оценивается в 150 миллионов рублей. По словам представителей Долиной, квартиру выставили на торги мошенники, которые еще в конце июля создали дипфейк (фейковое видео) и внесли загородный дом звезды в реестр залогового имущества ради кредита в 50 миллионов рублей. Кроме того, Долина перевела злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Сейчас мошенников разыскивают. Квартира Долиной на данный момент арестована по решению суда. Любые сделки с ней запрещены. Мошенники пытались продать квартиру Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей Фото: Тихонова Пелагия/АГН Москва Мнение адвоката Адвокат Татьяна Петрова в разговоре с « MK.RU » сообщила, что сделка по кредиту в 50 миллионов рублей является несостоявшейся. Для доказательства этого необходимо путем экспертизы определить, что видео с Ларисой Долиной — дипфейк. Кроме того, в момент оформления кредита артистка была в другом месте. Доказательством несостоятельности сделки послужат также показания свидетелей, которые расскажут, чем и где в этот момент занималась Долина. Неизвестные около квартиры Долиной Утром 13 августа четверо неизвестных пытались проникнуть в квартиру Долиной в районе Хамовники. Они заявляли, что недвижимость является их собственностью. На место приехала полиция, были задержаны пять человек. Около квартиры Ларисы Долиной утром 13 августа было замечено четверо неизвестных Фото: Ведяшкин Сергей / АГН Москва Новые владельцы квартиры Новыми владельцами квартиры Ларисы Долиной оказалась семейная пара из Москвы. Они оформляли сделку через агентство недвижимости в офисе в «Москва-Сити». По данным telegram-канала Mash, мужчина и женщина, заплатившие за квартиру 112 миллионов рублей, могут стать единственными потерпевшими в этой истории. Если в суде сделку признают недействительной, то покупатели квартиры будут вынуждены подчиниться решению суда. Видеообращение Ларисы Долиной Российская артистка Лариса Долина подтвердила, что ее обманули мошенники. Кадры с видеообращением певицы опубликовал telegram-канала Mash. Долина сообщила, что злоумышленники — люди с Украины. По ее словам, сейчас возбуждено уголовное дело, в котором она является потерпевшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. О том, как сейчас обстоят дела у Долиной и что известно о деле — в материале URA.RU. Мошенники от лица Ларисы Долиной пытались продать ее столичную квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Как сообщает «Газета.ru», площадь квартиры составляет 236 квадратных метров, а ее стоимость оценивается в 150 миллионов рублей. По словам представителей Долиной, квартиру выставили на торги мошенники, которые еще в конце июля создали дипфейк (фейковое видео) и внесли загородный дом звезды в реестр залогового имущества ради кредита в 50 миллионов рублей. Кроме того, Долина перевела злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Сейчас мошенников разыскивают. Квартира Долиной на данный момент арестована по решению суда. Любые сделки с ней запрещены. Адвокат Татьяна Петрова в разговоре с «MK.RU» сообщила, что сделка по кредиту в 50 миллионов рублей является несостоявшейся. Для доказательства этого необходимо путем экспертизы определить, что видео с Ларисой Долиной — дипфейк. Кроме того, в момент оформления кредита артистка была в другом месте. Доказательством несостоятельности сделки послужат также показания свидетелей, которые расскажут, чем и где в этот момент занималась Долина. Утром 13 августа четверо неизвестных пытались проникнуть в квартиру Долиной в районе Хамовники. Они заявляли, что недвижимость является их собственностью. На место приехала полиция, были задержаны пять человек. Новыми владельцами квартиры Ларисы Долиной оказалась семейная пара из Москвы. Они оформляли сделку через агентство недвижимости в офисе в «Москва-Сити». По данным telegram-канала Mash, мужчина и женщина, заплатившие за квартиру 112 миллионов рублей, могут стать единственными потерпевшими в этой истории. Если в суде сделку признают недействительной, то покупатели квартиры будут вынуждены подчиниться решению суда. Российская артистка Лариса Долина подтвердила, что ее обманули мошенники. Кадры с видеообращением певицы опубликовал telegram-канала Mash. Долина сообщила, что злоумышленники — люди с Украины. По ее словам, сейчас возбуждено уголовное дело, в котором она является потерпевшей.