Бывший замгубернатора Брянской области задержан при получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко обвинили в получении крупной взятки
Экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко обвинили в получении крупной взятки Фото:

Экс-замгубернатора Брянской области Александр Петроченко задержан с поличным при получении крупной взятки от бизнесмена. Ему предъявлено соответствующее обвинение, заявили в правоохранительных органах.

«Петроченко был задержан правоохранителями с поличным в месте получения взятки от предпринимателя-взяткодателя, который дал изобличающие показания на бывшего чиновника», — сообщили в ТАСС со ссылкой на органы. Там отметили, что экс-замгубернатора и бизнесмена обвинили в получении особо крупной взятки должностным лицом и даче таковой соответственно. Расследование уголовного дела продолжается с целью выявления всех свидетелей и соучастников преступления.

Петроченко был уволен 18 сентября. В конце месяца ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-замгубернатора Брянской области Александр Петроченко задержан с поличным при получении крупной взятки от бизнесмена. Ему предъявлено соответствующее обвинение, заявили в правоохранительных органах. «Петроченко был задержан правоохранителями с поличным в месте получения взятки от предпринимателя-взяткодателя, который дал изобличающие показания на бывшего чиновника», — сообщили в ТАСС со ссылкой на органы. Там отметили, что экс-замгубернатора и бизнесмена обвинили в получении особо крупной взятки должностным лицом и даче таковой соответственно. Расследование уголовного дела продолжается с целью выявления всех свидетелей и соучастников преступления. Петроченко был уволен 18 сентября. В конце месяца ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...