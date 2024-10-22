Бывший замгубернатора Брянской области задержан при получении взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Александр Петроченко задержан с поличным при получении крупной взятки от бизнесмена. Ему предъявлено соответствующее обвинение, заявили в правоохранительных органах.
«Петроченко был задержан правоохранителями с поличным в месте получения взятки от предпринимателя-взяткодателя, который дал изобличающие показания на бывшего чиновника», — сообщили в ТАСС со ссылкой на органы. Там отметили, что экс-замгубернатора и бизнесмена обвинили в получении особо крупной взятки должностным лицом и даче таковой соответственно. Расследование уголовного дела продолжается с целью выявления всех свидетелей и соучастников преступления.
Петроченко был уволен 18 сентября. В конце месяца ФСБ начала проверку в отношении него по инициативе губернатора региона Александра Богомаза из-за возможного коррупционного нарушения Петроченко. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО до 14 декабря.
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