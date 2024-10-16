Замгубернатора Брянской области наказали за коррупцию по просьбе Богомаза

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Столичный суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Брянской области
Столичный суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Брянской области Фото:

Бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который проходит по делу о коррупции, отправили в СИЗО до 14 декабря. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. 

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича до 14 декабря 2024 года», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В сентябре ФСБ начала проверку по факту расследования дела в отношении Петроченко, который курировал вопросы безопасности и правопорядка. Губернатор региона Александр Богомаз намекнул на возможные коррупционные нарушения и заявил, что закон должен соблюдаться всеми, независимо от статуса. Он подчеркнул важность честной работы и обещал строгое наказание за нарушения.

Александр Петроченко, родившийся 14 марта 1961 года, начал карьеру в 1983 году и работал в УВД Брянской области до 2011 года. В 2019 году он возглавил департамент региональной безопасности, а в 2022 году стал заместителем губернатора. Он был уволен 18 сентября.

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Бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который проходит по делу о коррупции, отправили в СИЗО до 14 декабря. Решение вынес Басманный суд Москвы. Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко.  «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича до 14 декабря 2024 года», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. В сентябре ФСБ начала проверку по факту расследования дела в отношении Петроченко, который курировал вопросы безопасности и правопорядка. Губернатор региона Александр Богомаз намекнул на возможные коррупционные нарушения и заявил, что закон должен соблюдаться всеми, независимо от статуса. Он подчеркнул важность честной работы и обещал строгое наказание за нарушения. Александр Петроченко, родившийся 14 марта 1961 года, начал карьеру в 1983 году и работал в УВД Брянской области до 2011 года. В 2019 году он возглавил департамент региональной безопасности, а в 2022 году стал заместителем губернатора. Он был уволен 18 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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