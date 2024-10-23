Мигрантам запретили заключать браки с россиянами ради выгоды

Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
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Мигранты теперь не смогут получить ВНЖ и РВП при фиктивном браке с гражданином РФ Фото:

Совет Федерации одобрил закон, который исключает возможность использовать фиктивные браки для получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в России, которое по факту будет являться незаконным. Также исключается возможность фиктивного отцовства для процедуры РВП и ВНЖ. Об этом сообщила один из соавторов закона, сенатор Ирина Рукавишникова.

«Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет», — заявила Рукавишникова. Она добавила, что есть второй вариант, при котором у россиянина и иностранного гражданина должен быть общий ребенок, который был усыновлен или рожден в браке. Информацию передает РИА «Новости».

Кроме того, закон предусматривает возможность получения ВНЖ без предварительного РВП для иностранных граждан, имеющих ребенка-гражданина РФ вне брака. Однако при этом нужно подтвердить факт совместного проживания с ребенком и участия в его воспитании сроком не менее трех лет. Также вводятся меры по аннуляции РВП и ВНЖ в случае расторжения брака или других изменений в семейном статусе.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки для получения РВП в упрощенном порядке. Соответствующие поправки были приняты Госдумой РФ на пленарном заседании.

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Совет Федерации одобрил закон, который исключает возможность использовать фиктивные браки для получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в России, которое по факту будет являться незаконным. Также исключается возможность фиктивного отцовства для процедуры РВП и ВНЖ. Об этом сообщила один из соавторов закона, сенатор Ирина Рукавишникова. «Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет», — заявила Рукавишникова. Она добавила, что есть второй вариант, при котором у россиянина и иностранного гражданина должен быть общий ребенок, который был усыновлен или рожден в браке. Информацию передает РИА «Новости». Кроме того, закон предусматривает возможность получения ВНЖ без предварительного РВП для иностранных граждан, имеющих ребенка-гражданина РФ вне брака. Однако при этом нужно подтвердить факт совместного проживания с ребенком и участия в его воспитании сроком не менее трех лет. Также вводятся меры по аннуляции РВП и ВНЖ в случае расторжения брака или других изменений в семейном статусе. Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки для получения РВП в упрощенном порядке. Соответствующие поправки были приняты Госдумой РФ на пленарном заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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