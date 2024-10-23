В правительстве обеспокоились ценами на сливочное масло в России

Вице-премьер РФ Патрушев выдал поручения для стабилизации цен на сливочное масло
© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве выдали ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло
В правительстве выдали ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло Фото:
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В России взлетели цены на еду

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выдал поручения ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло на рынке страны. Об этом заявили в аппарате вице-премьера.

«По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке», — сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Сообщение передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в октябре в России взлетели цены на ряд продуктов и, в том числе, на сливочное масло. Тогда в Минсельхозе заявили, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло.

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выдал поручения ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло на рынке страны. Об этом заявили в аппарате вице-премьера. «По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке», — сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Сообщение передает ТАСС. Ранее стало известно, что в октябре в России взлетели цены на ряд продуктов и, в том числе, на сливочное масло. Тогда в Минсельхозе заявили, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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