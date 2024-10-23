В правительстве обеспокоились ценами на сливочное масло в России

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев выдал поручения ведомствам для стабилизации цен на сливочное масло на рынке страны. Об этом заявили в аппарате вице-премьера.
«По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке», — сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Сообщение передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в октябре в России взлетели цены на ряд продуктов и, в том числе, на сливочное масло. Тогда в Минсельхозе заявили, что государство не намерено участвовать в регулировании цен на сливочное масло.
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