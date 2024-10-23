Федеральную трассу в Тюменской области патрулирует ГИБДД

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На тюменскую трассу опустился туман
На тюменскую трассу опустился туман Фото:

В Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД несут дежурство. В областном Управлении ведомства сообщается, что мера введена из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге.

«Сложные погодные условия: дождь, туман на участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском городском округе и Ишимском районе. Автоинспекторы несут службу на 210-м и 272-м километрах трассы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость. Также всех участников движения просят учитывать плохую видимость.

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В Тюменской области на участке федеральной трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД несут дежурство. В областном Управлении ведомства сообщается, что мера введена из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге. «Сложные погодные условия: дождь, туман на участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в Голышмановском городском округе и Ишимском районе. Автоинспекторы несут службу на 210-м и 272-м километрах трассы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость. Также всех участников движения просят учитывать плохую видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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