Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, среднее образование, образование
В Минобрнауки разрабатывают концепцию олимпиады БРИКС Фото:

Победителям олимпиады БРИКС предоставят возможность бесплатного обучения в российских вузах. Об этом рассказали в Минобрнауки.

«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут на бесплатной основе пройти обучение в российских университетах по программам магистратуры», — передает сообщение пресс-службы Минобрнауки ТАСС. Там добавили, что олимпиада предназначена для студентов бакалавриата.

В будущем такая возможность может быть расширена на университеты других стран БРИКС. Сейчас Минобрнауки разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки проведения и критерии отбора будут определены к 2025 году.

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Победителям олимпиады БРИКС предоставят возможность бесплатного обучения в российских вузах. Об этом рассказали в Минобрнауки. «Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут на бесплатной основе пройти обучение в российских университетах по программам магистратуры», — передает сообщение пресс-службы Минобрнауки ТАСС. Там добавили, что олимпиада предназначена для студентов бакалавриата. В будущем такая возможность может быть расширена на университеты других стран БРИКС. Сейчас Минобрнауки разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки проведения и критерии отбора будут определены к 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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