Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах

Победителям олимпиады БРИКС предоставят возможность бесплатного обучения в российских вузах. Об этом рассказали в Минобрнауки.
«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут на бесплатной основе пройти обучение в российских университетах по программам магистратуры», — передает сообщение пресс-службы Минобрнауки ТАСС. Там добавили, что олимпиада предназначена для студентов бакалавриата.
В будущем такая возможность может быть расширена на университеты других стран БРИКС. Сейчас Минобрнауки разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки проведения и критерии отбора будут определены к 2025 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.