Пермская оппозиция удивила политэлиты неожиданным поступком

Пермские коммунисты в заксобрании впервые поддержали закон о бюджете
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, айтакова ксения, ксения айтакова
Ксения Айтакова не исключает, что ко второму чтению партия поменяет позицию Фото:

Фракция КПРФ в заксобрании Пермского края впервые поддержала закон о бюджете. На протяжении многих лет коммунисты всегда выступали против, ссылаясь на недостаточность мер социальной поддержки. А 24 октября неожиданно поддержали законопроект. Трансляция заседания проходила на сайте. Также «за» проголосовали эсеры, обычно воздерживавшиеся от принятия решения.

«По всей видимости, с оппозицией провели интенсивную воспитательную работу на фоне уже стартовавшей кампании по выборам губернатора. А за ней последует и новый депутатский цикл. Партийный лидеры решили не рисковать», — отметил инсайдер в политэлитах. По его данным, переговоры вели и по линии заксобрания, и по линии администрации губернатора. В итоге депутаты приняли законопроект единогласно.

Другой источник считает, что поведение коммунистов связано с отсутствием руководителя фракции КПРФ в ЗС Анны Барановой. Она уехала в отпуск. Обычно именно Баранова была рупором партии, в то время как секретарь крайкома и вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова отмалчивалась. «Айтакова напрямую не пойдет против администрации губернатора», — говорит инсайдер.

Сама Ксения Айтакова заявила URA.RU, что фракция еще не приняла окончательного решения. Поддержка законопроекта связана с тем, что «это только первое чтение». А в первом чтении как правило утверждаются только основные параметры бюджета: доходы, расходы, дефицит. «Окончательная позиция будет выработана между чтениями. Пока не все гладко в документе», — отметила она. И подчеркнула, что фракция не в первый раз поддерживает бюджет. Такое уже случалось «в начале 2010-х».

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Фракция КПРФ в заксобрании Пермского края впервые поддержала закон о бюджете. На протяжении многих лет коммунисты всегда выступали против, ссылаясь на недостаточность мер социальной поддержки. А 24 октября неожиданно поддержали законопроект. Трансляция заседания проходила на сайте. Также «за» проголосовали эсеры, обычно воздерживавшиеся от принятия решения. «По всей видимости, с оппозицией провели интенсивную воспитательную работу на фоне уже стартовавшей кампании по выборам губернатора. А за ней последует и новый депутатский цикл. Партийный лидеры решили не рисковать», — отметил инсайдер в политэлитах. По его данным, переговоры вели и по линии заксобрания, и по линии администрации губернатора. В итоге депутаты приняли законопроект единогласно. Другой источник считает, что поведение коммунистов связано с отсутствием руководителя фракции КПРФ в ЗС Анны Барановой. Она уехала в отпуск. Обычно именно Баранова была рупором партии, в то время как секретарь крайкома и вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова отмалчивалась. «Айтакова напрямую не пойдет против администрации губернатора», — говорит инсайдер. Сама Ксения Айтакова заявила URA.RU, что фракция еще не приняла окончательного решения. Поддержка законопроекта связана с тем, что «это только первое чтение». А в первом чтении как правило утверждаются только основные параметры бюджета: доходы, расходы, дефицит. «Окончательная позиция будет выработана между чтениями. Пока не все гладко в документе», — отметила она. И подчеркнула, что фракция не в первый раз поддерживает бюджет. Такое уже случалось «в начале 2010-х».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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