С помощью Госуслуг упростят подписание и получение документов

Предприниматели смогут упрощенно получить разрешения через портал Госуслуг и пользоваться электронной подписью для подписи заявлений. Правительство одобрило проект закона, упрощающий получение некоторых лицензий и разрешений для бизнеса. Составлялся он под руководством заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Благодаря изменениям в системе, предпринимателей избавят от некоторой бумажной работы. У них появится возможность получать разрешения через портал Госуслуг, а с помощью электронной подписи — подписывать нужные заявления. Также, часть документов будет выдаваться через реестры, уточнили в аппарате вице-премьера. Это значит, что разрешения можно будет быстро проверить онлайн и сократить время на получение выписок.
«Мы проанализировали каждый вид разрешительной деятельности. И там, где без вреда можно было сократить и облегчить процедуры с момента подачи заявления до момента выдачи документа, мы делали это. Если бизнес соответствует регуляторным требованиям, то зачем ему выстраивать полосу с препятствиями. Через Госуслуги процесс получения разрешений и лицензий стал действительно понятным и простым», — подчеркнул Дмитрий Григоренко.
Правительство подготовило единый законопроект, который изменит 58 федеральных законов. Например, медицинское оборудование будет регистрироваться только в электронном реестре, а новое СМИ можно будет зарегистрировать через Госуслуги за 15 рабочих дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.