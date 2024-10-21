Суды по административным правонарушениям теперь будут проходить в онлайн-режиме. Благодаря цифровизации, время, проведенное в судах, сократится. Изменения в закон разработаны по поручению заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
Законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях. У россиян появится возможность участвовать в заседаниях по делам об административных нарушениях онлайн. Это поможет участникам процесса обмениваться с госорганами документами в режиме веб-конференции.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас такой формат есть только при рассмотрении дел, связанных с нарушением правил дорожного движения.
«Мы же планируем расширить эту возможность на все административные дела. Это позволит избежать лишних затрат времени и усилий граждан и предпринимателей, что будет способствовать снижению нагрузки на бизнес. Вместо посещения заседаний и бумажной волокиты предприниматели смогут сосредоточиться на основной деятельности», — сообщил Дмитрий Григоренко.
В аппарате вице-премьера уточнили, что благодаря цифровизации получится обеспечить прозрачность и доступность информации, так как она будет собираться в одном месте. Плюс, это снизит процессуальные издержки, включая затраты на хранение и пересылку бумажных документов.
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