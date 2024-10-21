По каким делам можно участвовать в суде онлайн

В России будут проводить суды по административным правонарушениям онлайн
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Новые законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях
Новые законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях Фото:

Суды по административным правонарушениям теперь будут проходить в онлайн-режиме. Благодаря цифровизации, время, проведенное в судах, сократится. Изменения в закон разработаны по поручению заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях. У россиян появится возможность участвовать в заседаниях по делам об административных нарушениях онлайн. Это поможет участникам процесса обмениваться с госорганами документами в режиме веб-конференции.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас такой формат есть только при рассмотрении дел, связанных с нарушением правил дорожного движения.

«Мы же планируем расширить эту возможность на все административные дела. Это позволит избежать лишних затрат времени и усилий граждан и предпринимателей, что будет способствовать снижению нагрузки на бизнес. Вместо посещения заседаний и бумажной волокиты предприниматели смогут сосредоточиться на основной деятельности», — сообщил Дмитрий Григоренко.

В аппарате вице-премьера уточнили, что благодаря цифровизации получится обеспечить прозрачность и доступность информации, так как она будет собираться в одном месте. Плюс, это снизит процессуальные издержки, включая затраты на хранение и пересылку бумажных документов.

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Суды по административным правонарушениям теперь будут проходить в онлайн-режиме. Благодаря цифровизации, время, проведенное в судах, сократится. Изменения в закон разработаны по поручению заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Законопроекты предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях. У россиян появится возможность участвовать в заседаниях по делам об административных нарушениях онлайн. Это поможет участникам процесса обмениваться с госорганами документами в режиме веб-конференции. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас такой формат есть только при рассмотрении дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. В аппарате вице-премьера уточнили, что благодаря цифровизации получится обеспечить прозрачность и доступность информации, так как она будет собираться в одном месте. Плюс, это снизит процессуальные издержки, включая затраты на хранение и пересылку бумажных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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