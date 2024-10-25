Киев отправит координатора группы экстремистов в Грузию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нодарович выплачивает деньги экстремистам
Нодарович выплачивает деньги экстремистам Фото:

Украина отправит бывшего боевика «Азова» (запрещен в РФ), координатора экстремистской группы Авалиани Закро Нодаровича в Грузию. Об этом сообщил источник ТАСС.

«В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик „Азова“ Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения. В настоящее время он уже находится в Грузии», — рассказал сказал источник ТАСС. Там добавили, что Нодарович координирует группу экстремистов и принимает участие в финансировании участников беспорядков.

Ранее стало известно, что Киев занимается подготовкой боевиков для участия в массовых беспорядках на территории Грузии. Украинские спецслужбы проводят сбор информации о грузинах и их родственниках, которые проживают в Украине. Чтобы вовлечь граждан в беспорядки, планируется использовать методы давления и шантажа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина отправит бывшего боевика «Азова» (запрещен в РФ), координатора экстремистской группы Авалиани Закро Нодаровича в Грузию. Об этом сообщил источник ТАСС. «В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик „Азова“ Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения. В настоящее время он уже находится в Грузии», — рассказал сказал источник ТАСС. Там добавили, что Нодарович координирует группу экстремистов и принимает участие в финансировании участников беспорядков. Ранее стало известно, что Киев занимается подготовкой боевиков для участия в массовых беспорядках на территории Грузии. Украинские спецслужбы проводят сбор информации о грузинах и их родственниках, которые проживают в Украине. Чтобы вовлечь граждан в беспорядки, планируется использовать методы давления и шантажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...