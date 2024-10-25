Украина отправит бывшего боевика «Азова» (запрещен в РФ), координатора экстремистской группы Авалиани Закро Нодаровича в Грузию. Об этом сообщил источник ТАСС.
«В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик „Азова“ Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения. В настоящее время он уже находится в Грузии», — рассказал сказал источник ТАСС. Там добавили, что Нодарович координирует группу экстремистов и принимает участие в финансировании участников беспорядков.
Ранее стало известно, что Киев занимается подготовкой боевиков для участия в массовых беспорядках на территории Грузии. Украинские спецслужбы проводят сбор информации о грузинах и их родственниках, которые проживают в Украине. Чтобы вовлечь граждан в беспорядки, планируется использовать методы давления и шантажа.
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