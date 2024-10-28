На Украине обиделись на отношение поляков к беженцам

Поляки с подозрением относятся к беженцам с Украины и до сих пор считают их временными гостями. Об этом заявила украинская журналистка Алена Бабакова.
«Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением», — рассказала Алена Бабакова в беседе с украинским изданием New Voice. Украинцы, привыкшие к своим правам и сервису на родине, требовательны за рубежом, но там это воспринимается поляками как неблагодарность, отметила журналистка.
На украинских беженцах отражаются все изменения законов и общественных настроений, в частности, рост расизма, пожаловалась Бабакова. По ее словам, поляки считают, что даже украинские женщины с детьми, проживающие на территории Польши с самого начала СВО, должны «либо молчать, либо уезжать».
За месяц после начала спецоперации России на Украине в Европу прибыло около восьми миллионов украинских беженцев. Поначалу им давали всевозможные привилегии, однако спустя некоторое время во многих странах Евросоюза украинцев стали лишать пособий, выселять из выданных им домов, задерживать беженцев призывного возраста и отправлять на родину.
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