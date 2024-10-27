Врио мэра Челябинска Лошкин потребовал убрать неоновых женщин с вывесок

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал убрать изображения женщин, выполненные из неона, на конгресс-холле «Таганай». На аппаратном совещании 28 октября он поручил проработать вопрос с размещением рекламных конструкций, передает корреспондент URA.RU.
«Какой-то приват-клуб с галогенными телами женщин на вывеске. Центр города, гостевой маршрут — там дети ходят, гости города гуляют. Требуется замена, стыд просто», — заявил Лошкин.
Ранее на аппаратном совещании заявили, что в Челябинске запланировано проведение порядка ста новогодних мероприятий, в том числе четыре большие елки. Билеты на них получат дети социально-незащищенных категорий, в том числе участников СВО.
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