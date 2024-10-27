Дети челябинских участников СВО получат билеты на новогодние представления

28 октября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Билеты на представления получат дети из социально-незащищенных категорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Билеты на новогодние представления в Челябинской области получат дети из социально-незащищенных категорий граждан, в том числе дети участников спецоперации. Об этом 28 октября на аппаратном совещании заявил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске запланировано проведение четырех больших городских елок, всего будет порядка ста праздничных мероприятий. Билеты на елки получат дети из социально-незащищенных категорий, в том числе дети участников СВО», — отметил Авдеев. Врио главы города Алексей Лошкин потребовал, чтобы все вопросы с подготовкой к новогодним мероприятиям были решены к 1 декабря. Уже известно, что в Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Билеты на новогодние представления в Челябинской области получат дети из социально-незащищенных категорий граждан, в том числе дети участников спецоперации. Об этом 28 октября на аппаратном совещании заявил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске запланировано проведение четырех больших городских елок, всего будет порядка ста праздничных мероприятий. Билеты на елки получат дети из социально-незащищенных категорий, в том числе дети участников СВО», — отметил Авдеев. Врио главы города Алексей Лошкин потребовал, чтобы все вопросы с подготовкой к новогодним мероприятиям были решены к 1 декабря. Уже известно, что в Челябинске темой главного ледового городка в 2025 году станет «Остров сокровищ».