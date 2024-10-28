Пассажиры «Ласточек» получили безлимитный доступ к кино и сериалам

Пассажиры электропоездов «Ласточка» получили безлимитный доступ к просмотру сериалов на видеохостинге RUTUBE. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор АО «СЗППК» Артем Мирон.
«У пассажиров поездов пригородного сообщения теперь появилась возможность смотреть проекты RUTUBE прямо во время поездки. На ресурсе Lastochka.Center представлен разнообразный и интересный контент на любой вкус», — рассказал Артем Мирон. Пассажиры смогут подключиться к Wi-Fi и сигнал во время поездки не пропадет, отметил директор компании.
Такое нововведение стало результатом совместного проекта СЗППК и RUTUBE. Медиапортал доступен пассажирам «Ласточек», следующих из Санкт-Петербурга в 15 направлениях, среди которых Великий Новгород, Тосно, Волховстрой, Тихвин, Выборг, Зеленогорск, Каннельярви, Кузнечный, Лебяжье, Луга. Для доступа к ресурсу необходимо подключиться к Wi-Fi сети под названием Lastochka.Center. На стартовой странице следует выбрать раздел «Медиацентр», который даст возможность ознакомиться с эксклюзивным контентом портала.
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