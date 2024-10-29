У многодетной семьи из Шадринска обрушился потолок в квартире

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В шадринском многоквартирнике обвалился потолок
В шадринском многоквартирнике обвалился потолок Фото:

Шадринская прокуратура нашла нарушения при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по улице Карла Либкнехта, в результате которых пострадала семья. Из-за некачественных работ обвалился потолок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В результате некачественно проведенных ремонтных работ произошло обрушение потолка в квартире верхнего этажа, что привело к значительным разрушениям и угрозе жизни жильцов», — сообщили в прокуратуре. На основании собранных материалов проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время прокуратура контролирует ход расследования данного инцидента. Также в суде рассматривается гражданское дело, инициированное пострадавшей семьей, целью которого является возмещение материального ущерба, вызванного неправильным выполнением строительных работ.

Ранее URA.RU писало, что родители учеников пожаловались на прямую линию президента РФ на протекающую крышу в Стеклозаводской школе Белозерского округа Курганской области и испорченный капитальный ремонт кабинетов. Они опасаются, что подрядчики не успеют привести здание в порядок к началу учебного года.

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Шадринская прокуратура нашла нарушения при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по улице Карла Либкнехта, в результате которых пострадала семья. Из-за некачественных работ обвалился потолок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «В результате некачественно проведенных ремонтных работ произошло обрушение потолка в квартире верхнего этажа, что привело к значительным разрушениям и угрозе жизни жильцов», — сообщили в прокуратуре. На основании собранных материалов проверки следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время прокуратура контролирует ход расследования данного инцидента. Также в суде рассматривается гражданское дело, инициированное пострадавшей семьей, целью которого является возмещение материального ущерба, вызванного неправильным выполнением строительных работ. Ранее URA.RU писало, что родители учеников пожаловались на прямую линию президента РФ на протекающую крышу в Стеклозаводской школе Белозерского округа Курганской области и испорченный капитальный ремонт кабинетов. Они опасаются, что подрядчики не успеют привести здание в порядок к началу учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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