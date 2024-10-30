В больницу Петербурга привезли пациента, а «выписали» его мумию

В Санкт-Петербурге продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения мумии в Мариинской больнице. Прошлой зимой Айдыс, 41-летний мужчина, был доставлен из своего дома в медучреждение на скорой помощи. После этого он бесследно пропал. Через полтора месяца в одном из подсобных помещений больницы мать мужчины обнаружила мумифицированные останки своего сына.
«В СМИ размещено обращение к Председателю СК России, в котором сообщается, что прошлой зимой в Санкт-Петербургскую Мариинскую больницу был доставлен мужчина, который позже исчез. В результате долгих поисков его мумифицированное тело обнаружили в подсобке больницы», — написали в telegram-канале «Следком».
В связи с этим случаем возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, которая касается халатности. Мать пациента до сих пор не получила информации о причинах смерти ее сына. Тело было найдено в подсобном помещении больницы, что вызывает вопросы о внутренних процедурах и контроле в медицинском учреждении. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления Санкт-Петербурга Олегу Бобкову подготовить отчет о первоначальных итогах расследования уголовного дела.
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