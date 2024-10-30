Депздрав ХМАО устроил разнос главврачам больниц, где есть проблемы в коллективе

Руководство департамента здравоохранения ХМАО вызвало на серьезный разговор главврачей двух медучреждений — окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Аксану Ушакову и мегионской городской больницы Ивана Чечикова. Поводом стали жалобы сотрудников на начальство. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах Югры.
«Главврачам были поставлены жесткие условия: если они не смогут взаимодействовать с коллективами, будут бездействовать и не реагировать на просьбы окружающих, то такие руководители в команде депздрава работать не будут!», — сообщил инсайдер.
Сотрудники медучреждений неоднократно жаловались на главврачей из-за напряженной обстановки в коллективе и психологического давления, а также претензий к начислению заработных плат. «Ушакова и Чечиков могут лишиться своих должностей, если не предпримут мер для налаживания отношений с работниками», — уточнил инсайдер. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
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