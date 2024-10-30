30 октября 2024

Депздрав ХМАО устроил разнос главврачам больниц, где есть проблемы в коллективе

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Главврачи получили предупреждение от Депздрава
Главврачи получили предупреждение от Депздрава Фото:
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Руководство департамента здравоохранения ХМАО вызвало на серьезный разговор главврачей двух медучреждений — окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Аксану Ушакову и мегионской городской больницы Ивана Чечикова. Поводом стали жалобы сотрудников на начальство. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах Югры.

«Главврачам были поставлены жесткие условия: если они не смогут взаимодействовать с коллективами, будут бездействовать и не реагировать на просьбы окружающих, то такие руководители в команде депздрава работать не будут!», — сообщил инсайдер.

Сотрудники медучреждений неоднократно жаловались на главврачей из-за напряженной обстановки в коллективе и психологического давления, а также претензий к начислению заработных плат. «Ушакова и Чечиков могут лишиться своих должностей, если не предпримут мер для налаживания отношений с работниками», — уточнил инсайдер. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. 

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Руководство департамента здравоохранения ХМАО вызвало на серьезный разговор главврачей двух медучреждений — окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Аксану Ушакову и мегионской городской больницы Ивана Чечикова. Поводом стали жалобы сотрудников на начальство. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах Югры. «Главврачам были поставлены жесткие условия: если они не смогут взаимодействовать с коллективами, будут бездействовать и не реагировать на просьбы окружающих, то такие руководители в команде депздрава работать не будут!», — сообщил инсайдер. Сотрудники медучреждений неоднократно жаловались на главврачей из-за напряженной обстановки в коллективе и психологического давления, а также претензий к начислению заработных плат. «Ушакова и Чечиков могут лишиться своих должностей, если не предпримут мер для налаживания отношений с работниками», — уточнил инсайдер. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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