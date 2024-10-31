Зеленский предупредил об ударе, который готовит ему Запад

Зеленский: европейские власти будут высылать беженцев обратно на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что неработающих беженцев из Украины будут отправлять на родину
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что неработающих беженцев из Украины будут отправлять на родину Фото:

Европейские власти заставят вернуться на Украину тех ее беженцев, которые не нашли работу на новом месте жительства. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. 

«По украинцам, которые не работают за границей, они [европейские власти] ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт», — сообщил Владимир Зеленский, его слова передает украинское издание «Страна». По словам украинского лидера, власти в Европе перестанут осуществлять социальные выплаты и поддержку неработающим украинским беженцам. 

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество, пишет «Национальная служба новостей».

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Европейские власти заставят вернуться на Украину тех ее беженцев, которые не нашли работу на новом месте жительства. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.  «По украинцам, которые не работают за границей, они [европейские власти] ищут способ, как их заставить вернуться в Украину. Это факт», — сообщил Владимир Зеленский, его слова передает украинское издание «Страна». По словам украинского лидера, власти в Европе перестанут осуществлять социальные выплаты и поддержку неработающим украинским беженцам.  Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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