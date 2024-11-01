Как заработанный за границей стаж влияет на пенсию в России

Некоторые россияне рассматривают возможность трудоустройства за пределами своей страны. Это порождает вопросы о том, как зарубежный трудовой стаж может повлиять на получение пенсии в России. Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала URA.RU учитывается ли трудовой стаж за границей для получения пенсии в России.
Зарубежный трудовой стаж — учитывается или нет
«Если человек уехал самостоятельно и работает за рубежом, то трудовой стаж не засчитывается — пенсионные баллы не начисляются», — рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Однако есть исключения.
Трудовая деятельность, осуществленная за пределами Российской Федерации, может быть учтена в системе социального обеспечения, если это предусмотрено российским законодательством или международными соглашениями. Примером такого соглашения является договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, подписанный 24 января 2006 года, который касается вопросов сотрудничества в области социального обеспечения.
Трудовая деятельность за пределами России может быть засчитана в страховой стаж при условии, что во время ее выполнения за работника осуществлялась уплата страховых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонды социального страхования.
До 2023 года пенсионеры, получившие трудовой стаж за рубежом, могли рассчитывать на выплаты в соответствии с действующим соглашением СНГ. Однако с января 2023 года условия соглашения СНГ уже не применяются к взаимоотношениям между Российской Федерацией и другими государствами-участниками данного соглашения. Пенсионные выплаты, которые назначены до изменений, не пересматриваются и продолжают выплачиваться.
Пенсионные баллы — что это
Пенсионные баллы представляют собой номинальные единицы, используемые для оценки трудового стажа гражданина за каждый год его работы. Размер баллов напрямую зависит от объема страховых взносов, которые за сотрудника перечисляет работодатель в пенсионный фонд. Если работодатель за рубежом — баллы не начисляются.
Помимо периода трудовой деятельности, в расчет пенсионных баллов также включаются социально значимые периоды жизни граждан. К этим периодам относится время, проведенное в армии на основании призыва, декретный отпуск, уход за ребенком с инвалидностью, а также забота о гражданах, достигших восьмидесятилетнего возраста.
От количества заработанных пенсионных баллов зависит сумма получаемой страховой пенсии. «Если вы в России заработали стаж 15 лет и у вас накоплено 30 баллов, то вам можно не переживать — у вас достаточно пенсионных баллов и стажа для начисления пенсии», — отметила Людмила Иванова-Швец.
Пенсионные баллы можно купить
Чтобы купить стаж и пенсионные коэффициенты, нужно заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. «Агент социального фонда может заключить договор, по которому вы можете вносить сумму одномоментно», — сказала Людмила Иванова-Швец. Заключить такой договор могут следующие лица:
- неработающие граждане;
- работающие за границей граждане;
- самозанятые;
- индивидуальные предприниматели;
- адвокаты;
- арбитражные управляющие;
- нотариусы, которые занимаются частной практикой.
Если работодатель уплачивает за вас пенсионные взносы, то добровольное страхование становится бесполезным. Стаж купить нельзя, а договор — увеличит количество пенсионных баллов. Однако есть ограничения по максимальной сумме взносов и по максимальному количеству коэффициентов, которые можно купить.
Минимальный размер добровольных пенсионных взносов рассчитывается по следующей формуле: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) умножается на 12 месяцев и на 22 процента.
Как купить стаж
Заявление о добровольном пенсионном страховании можно подать несколькими способами:
- «Госуслуги»;
- личный кабинет на сайте Соцфонда;
- приложение «Мой налог»;
- «Почта России»;
- отделение Социального фонда.
Необходимо подготовить документы:
- паспорт человека, за которого вносятся пенсионные взносы;
- паспорт человека, который заключает договор (когда взносы уплачивает другой гражданин);
- документы о работе за границей, если работаете за рубежом;
- выписка о постановке на учёт из приложения «Мой налог»;
- выписка о постановке на учёт в качества адвоката (для адвокатов).
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