Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО

Памфилова: участникам СВО необходимо сделать памятку по системе выплат

01 ноября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Памфилова заявила о необходимости упрощения системы выплат для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала упростить систему выплат участникам СВО и разработать памятку, которая поможет им разобраться в положенных гарантиях. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума «Сообщество». «Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат, а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено», — заявила Памфилова во время пленарной сессии «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что доложила министру обороны о том, что необходимо сделать памятку для участников СВО. По словам Памфиловой, в Центризбирком России поступает множество обращений от волонтеров и добровольцев, которые испытывают затруднения с получением положенных социальных выплат. Это говорит о необходимости информационной поддержки и упрощения процессов для участников СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала упростить систему выплат участникам СВО и разработать памятку, которая поможет им разобраться в положенных гарантиях. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума «Сообщество». «Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат, а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено», — заявила Памфилова во время пленарной сессии «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что доложила министру обороны о том, что необходимо сделать памятку для участников СВО. По словам Памфиловой, в Центризбирком России поступает множество обращений от волонтеров и добровольцев, которые испытывают затруднения с получением положенных социальных выплат. Это говорит о необходимости информационной поддержки и упрощения процессов для участников СВО.