Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала упростить систему выплат участникам СВО и разработать памятку, которая поможет им разобраться в положенных гарантиях. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума «Сообщество».
«Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат, а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено», — заявила Памфилова во время пленарной сессии «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что доложила министру обороны о том, что необходимо сделать памятку для участников СВО.
По словам Памфиловой, в Центризбирком России поступает множество обращений от волонтеров и добровольцев, которые испытывают затруднения с получением положенных социальных выплат. Это говорит о необходимости информационной поддержки и упрощения процессов для участников СВО.
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