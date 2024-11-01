Памфилова призвала упростить систему соцвыплат для бойцов СВО

Памфилова: участникам СВО необходимо сделать памятку по системе выплат
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова заявила о необходимости упрощения системы выплат для участников СВО Фото:

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала упростить систему выплат участникам СВО и разработать памятку, которая поможет им разобраться в положенных гарантиях. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума «Сообщество».

«Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат, а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено», — заявила Памфилова во время пленарной сессии «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что доложила министру обороны о том, что необходимо сделать памятку для участников СВО.

По словам Памфиловой, в Центризбирком России поступает множество обращений от волонтеров и добровольцев, которые испытывают затруднения с получением положенных социальных выплат. Это говорит о необходимости информационной поддержки и упрощения процессов для участников СВО.

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала упростить систему выплат участникам СВО и разработать памятку, которая поможет им разобраться в положенных гарантиях. Об этом она заявила во время пленарной сессии форума «Сообщество». «Я прошу обратить внимание… Наши бойцы умеют воевать, но им очень сложно разобраться в этих политических дебрях… Надо упорядочить, упростить систему выплат, а с другой стороны, ребята многие не знают, что им положено», — заявила Памфилова во время пленарной сессии «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что доложила министру обороны о том, что необходимо сделать памятку для участников СВО. По словам Памфиловой, в Центризбирком России поступает множество обращений от волонтеров и добровольцев, которые испытывают затруднения с получением положенных социальных выплат. Это говорит о необходимости информационной поддержки и упрощения процессов для участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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