01 ноября 2024

В ЯНАО главная переправа остановила работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переправа остановлена из-за усиления ветра
Переправа остановлена из-за усиления ветра Фото:

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) остановила свою работу из-за усиления ветра. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Лабытнанги.

«Внимание! Паромная переправа приостановила свою работу в связи с погодными условиями — усиление ветра», — сообщается в сообществе ЕДДС в соцсети vk.com.

Уточняется, что запланирован пробный рейс с пассажирами. Он состоится 2 ноября в 7:00.

Ранее синоптики предупреждали жителей Ямала о метели и штормовом ветре. 1 и 2 ноября его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) остановила свою работу из-за усиления ветра. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Лабытнанги. «Внимание! Паромная переправа приостановила свою работу в связи с погодными условиями — усиление ветра», — сообщается в сообществе ЕДДС в соцсети vk.com. Уточняется, что запланирован пробный рейс с пассажирами. Он состоится 2 ноября в 7:00. Ранее синоптики предупреждали жителей Ямала о метели и штормовом ветре. 1 и 2 ноября его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...