В ЯНАО главная переправа остановила работу

Переправа остановлена из-за усиления ветра
Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) остановила свою работу из-за усиления ветра. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Лабытнанги.
«Внимание! Паромная переправа приостановила свою работу в связи с погодными условиями — усиление ветра», — сообщается в сообществе ЕДДС в соцсети vk.com.
Уточняется, что запланирован пробный рейс с пассажирами. Он состоится 2 ноября в 7:00.
Ранее синоптики предупреждали жителей Ямала о метели и штормовом ветре. 1 и 2 ноября его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
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