Освобожден населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

Нанесено поражение бригадам ВСУ еще в двух харьковских селах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировка «Запад» ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Освобожден населенный пункт Першотравневое», — заявили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение ВСУ в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области. Ранее войска группировки «Центр» освободили Кураховку в ДНР.
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