Освобожден населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Нанесено поражение бригадам ВСУ еще в двух харьковских селах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Запад» ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Освобожден населенный пункт Першотравневое», — заявили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение ВСУ в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области. Ранее войска группировки «Центр» освободили Кураховку в ДНР.

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Группировка «Запад» ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Освобожден населенный пункт Першотравневое», — заявили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение ВСУ в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области. Ранее войска группировки «Центр» освободили Кураховку в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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