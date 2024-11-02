Освобожден населенный пункт Першотравневое в Харьковской области

02 ноября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Нанесено поражение бригадам ВСУ еще в двух харьковских селах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группировка «Запад» ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Освобожден населенный пункт Першотравневое», — заявили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение ВСУ в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области. Ранее войска группировки «Центр» освободили Кураховку в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка «Запад» ВС РФ взяла под контроль населенный пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Освобожден населенный пункт Першотравневое», — заявили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение ВСУ в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области. Ранее войска группировки «Центр» освободили Кураховку в ДНР.