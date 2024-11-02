Российская армия освободила Кураховку в ДНР

02 ноября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска освободили населенный пункт Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Кураховка взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября, после чего начался штрум. Это произошло после освобождения населенного пункта Горняк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска освободили населенный пункт Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Кураховка взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября, после чего начался штрум. Это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.