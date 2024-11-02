Российская армия освободила Кураховку в ДНР

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Кураховка взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр».

Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября, после чего начался штрум. Это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.

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Российские войска освободили населенный пункт Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Кураховка взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября, после чего начался штрум. Это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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