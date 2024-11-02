Российская армия освободила Кураховку в ДНР

Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Кураховку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. Кураховка взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр».
Бойцы ВС РФ зашли в Кураховку 27 октября, после чего начался штрум. Это произошло после освобождения населенного пункта Горняк.
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