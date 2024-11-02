Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробку из-за снегопадов

Горные районы Челябинской области 3 ноября засыпает снегом. Водители жалуются, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках.
«Большие пробки возле Сатки в сторону Уфы. От Сима до Кропачево встали машины и большегрузы, идет сильный снег», — приводит жалобы водителей сайт «Первый областной».
Управление Госавтоинспекции по Челябинской области также информирует, что трассы в регионе засыпало снегом. Водителей призывают отказаться от поездки, если есть такая возможность.
В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» предупреждают, что днем 3 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. И эти осадки приводят к сильному гололеду на трассе М-5.
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