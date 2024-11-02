02 ноября 2024

Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробку из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
Водителей просят по возможности отказаться от поездок Фото:

Горные районы Челябинской области 3 ноября засыпает снегом. Водители жалуются, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках.

«Большие пробки возле Сатки в сторону Уфы. От Сима до Кропачево встали машины и большегрузы, идет сильный снег», — приводит жалобы водителей сайт «Первый областной».

Управление Госавтоинспекции по Челябинской области также информирует, что трассы в регионе засыпало снегом. Водителей призывают отказаться от поездки, если есть такая возможность.

В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» предупреждают, что днем 3 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. И эти осадки приводят к сильному гололеду на трассе М-5.

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Горные районы Челябинской области 3 ноября засыпает снегом. Водители жалуются, что из-за непогоды стоят на трассе в многокилометровых пробках. «Большие пробки возле Сатки в сторону Уфы. От Сима до Кропачево встали машины и большегрузы, идет сильный снег», — приводит жалобы водителей сайт «Первый областной». Управление Госавтоинспекции по Челябинской области также информирует, что трассы в регионе засыпало снегом. Водителей призывают отказаться от поездки, если есть такая возможность. В пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал» предупреждают, что днем 3 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. И эти осадки приводят к сильному гололеду на трассе М-5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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