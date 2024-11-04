Обогреватель на балкон: что необходимо учесть и какой выбрать

Одни используют балкон для хранения вещей, а другие создают там дополнительное жилое пространство. Чтобы балкон или лоджия могли служить жилым помещением в течение всего года, рекомендуется установить систему отопления. В материале URA.RU расскажем, можно ли ставить обогреватели на балкон и какие лучше всего подойдут.
Можно ли устанавливать обогреватель на балкон
Балкон представляет собой еще одну комнату в квартире. Никаких специфических ограничений, которые бы запрещали установку обогревателя для создания комфортных условий в период холодов, не существует. Однако следует уделить особое внимание подготовке помещения к работе отопительных устройств, поскольку от этого зависит их эффективность и безопасность использования.
Что учесть при покупке обогревателя на балкон
Даже самый мощный и надежный обогреватель не сможет работать эффективно, если не проведено предварительное утепление балкона или лоджии. Изначально производится остекление лоджии, однако это лишь начало подготовки.
Например, использование старых деревянных рам неэффективно, поскольку они допускают проникновение холодного воздуха через существующие щели в конструкции. Предпочтительнее выбирать современные окна из ПВХ или энергосберегающие стеклопакеты, оснащенные двойным или тройным остеклением.
Необходимо обеспечить теплоизоляцию будущего помещения. На пол, стены и потолок следует уложить теплоизоляционные материалы, после чего выполнить гидроизоляционные работы и завершить отделкой.
Какой обогреватель выбрать
Установка газовых обогревателей на балконе требует получения специальных разрешений и соответствующей документации, поскольку такой способ обогрева представляет собой потенциальную опасность. Некоторые жители пытаются самостоятельно переместить радиатор на стену балкона, однако подобные действия запрещены, так как они могут привести к нарушению целостности отопительной системы всего многоквартирного дома. В качестве безопасной и эффективной альтернативы рекомендуется использовать электрические отопительные устройства.
Виды обогревателей для балкона
Тепловентилятор
Если использование балкона будет не регулярным, то постоянное отопление нецелесообразно. В таких обстоятельствах отлично подойдет тепловентилятор. Этот универсальный аппарат способен выдавать горячий и холодный воздух, однако он не предназначен для непрерывного обогрева, поскольку не может функционировать в автономном режиме.
Масляный обогреватель
Обогревательное устройство, функционирующее на масляном теплоносителе, оснащено трубчатым электронагревателем для подогрева масла. Управление обогревателем осуществляется с помощью кнопок, расположенных на контрольной панели. Для облегчения транспортировки устройства предусмотрено наличие колесиков. Масляный обогреватель способен функционировать в автономном режиме. В него также интегрирован терморегулятор, который контролирует процесс включения и отключения при достижении заданных температурных параметров.
Конвекторный обогреватель
Это компактное и высокоэффективное устройство не требует много свободного пространства. Конвектор способен быстро прогреть воздух. Его можно разместить на полу. Также возможно крепление на стене для оптимального использования пространства. Рекомендуется выбирать модели с функцией терморегуляции, которые автоматически отключаются после достижения установленной температуры и включаются снова при ее понижении. Конвекторы оснащены встроенными защитными механизмами.
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