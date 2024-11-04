Что такое тепловая завеса: как работает и зачем нужна зимой

С наступлением холодов многие сталкиваются с задачей сохранения тепла в помещении и поиска путей для снижения расходов на отопление. Тепловая завеса представляет собой одно из эффективных решений данных вопросов. Это устройство не только способствует поддержанию комфортной температуры внутри, но также предотвращает проникновение холодного воздуха извне. В материале URA.RU подробнее о том, что такое тепловая завеса и как она работает.
Что такое тепловая завеса
Тепловая завеса представляет собой устройство, которое служит для разделения воздушного пространства внутри помещения и снаружи. Завеса функционирует как мощный тепловентилятор, создающий направленный поток воздуха в момент открытия дверей, благодаря чему в зимнее время препятствует проникновению холодного воздуха в помещение.
Тепловая завеса обеспечивает защиту от сквозняков, а также предотвращает попадание в здание пыли, насекомых и выхлопных газов. Зимой тепловые завесы способствуют экономии до 15% расходов на отопление.
Такие устройства находят широкое применение в ресторанах, торговых центрах и магазинах. Воздушные завесы устанавливаются над дверными или оконными проемами, либо рядом с ними.
Принцип работы тепловой завесы
Тепловая завеса функционирует за счет создания интенсивного потока воздуха, который препятствует теплообмену между внутренним пространством помещения и уличным воздухом. Это устройство обычно монтируется внутри помещения или предбанника прямо над входом, либо устанавливается вертикально с одной или обеих сторон дверного проема. Поток воздуха создает барьерную плоскость, блокируя перемещение воздуха из помещения наружу и наоборот. Это обеспечивает удержание тепла внутри и предотвращает проникновение холода с улицы.
Существуют разные режимы работы тепловых завес. Модели периодического действия будут включаться только в момент открывания двери. Приборы постоянного действия могут служить еще и как отопительный элемент.
Преимущества тепловой завесы
Сокращение потерь тепла. Тепловые завесы не дают холодному воздуху проникнуть в помещение. Также они создают барьер, который удерживает тепло. Это позволяет значительно сократить потери теплого воздуха через открытые проемы.
Экономия энергии. Тепловые завесы способствуют уменьшению теплопотерь, что позволяет сократить расходы на отопление.
Создание комфортной среды. Тепловые завесы эффективно препятствуют возникновению сквозняков и конденсации.
Виды тепловых завес
Электрические
В качестве нагревательного элемента в тепловых завесах используется либо спираль, либо ТЭН — трубчатый электронагреватель. Завесы, оснащенные спиральным элементом, имеют тенденцию к быстрому перегреву, что негативно сказывается на их долговечности.
Более предпочтительным является применение ТЭНа, наполненного кварцевым песком. Это обеспечивает большую обогреваемую площадь и более низкую рабочую температуру, хотя стоимость таких устройств выше, чем у моделей со спиральными элементами.
Электрические тепловые завесы обычно предлагают несколько режимов работы, включая режим без дополнительного нагрева. Они питаются от сети, их установка и подключение не вызывают сложностей.
Водяные
Они обладают повышенной мощностью и отличаются экономичным потреблением электроэнергии. Эти устройства находят широкое применение на крупных объектах, таких как склады, ангары, торговые центры и производственные помещения. Тепловые завесы с водяным нагревом необходимо подключать к центральной системе отопления.
Паровые и газовые
Эти устройства также находят применение в крупных производственных помещениях. Они отличаются доступной стоимостью. Однако в критических ситуациях они могут представлять опасность из-за газа. За этими завесами необходим постоянный мониторинг.
Как выбрать подходящую тепловую завесу
На рынке представлен широкий ассортимент тепловых завес. Покупателям не следует ограничиваться приобретением первой понравившейся модели в магазине, поскольку неподходящий выбор может привести к необходимости демонтажа и приобретения нового устройства. Рекомендуется тщательно ознакомиться с основными характеристиками перед покупкой.
Размер
При установке тепловой завесы горизонтально над дверью, ширина должна соответствовать или превышать ширину дверного проема. В случае монтажа вертикальной завесы сбоку от проема, ее длина должна составлять минимум 90% от высоты двери. Иногда для достижения необходимого эффекта требуется установка нескольких устройств. Например, когда ширина проема превышает три метра — в таких ситуациях тепловые завесы монтируют рядом друг с другом.
Длина струи
Подбор параметров тепловой завесы производится с учетом габаритов дверного проема. Например, если высота двери составляет три метра и завеса установлена горизонтально сверху, то длина воздушного потока должна быть не меньше трех метров. В противном случае через незакрытую часть будет проникать воздух с улицы. Для вертикальных завес ключевым параметром является ширина проема.
Мощность
В случае использования тепловой завесы в качестве главного источника отопления, важно учитывать ее мощность. Важно выбирать модель тепловой завесы, которая соответствует доступному в здании напряжению. Бытовые модели обычно функционируют от стандартных розеток, а промышленные устройства часто требуют подключения к электросети с более высоким напряжением.
Шум
С увеличением мощности устройства возрастает и его шумовой уровень. В связи с этим необходимо найти оптимальный баланс между производительностью и удобством использования. При выборе следует определить, что важнее: высокая эффективность работы прибора или же комфорт при его эксплуатации.
Способ защиты от наружного воздуха
Этот параметр оказывает влияние на работоспособность устройства. Смесительная защита комбинирует воздух, который поступает с улицы, с воздухом, находящимся в помещении. Шиберующая защита генерирует мощный воздушный поток, который эффективно препятствует проникновению уличных воздушных масс в помещение.
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