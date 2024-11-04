В Москве мужчина застрял головой в перилах на лестнице и напугал пенсионерку

Мужчина застрял головой в перилах и напугал пенсионерку в московском районе Орехово-Борисово Южное. Женщина вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела лежащего в такой позе незнакомца.
«Мужчина был без сознания, но ему не было плохо: он просто мирно спал, тихо похрапывая. Прибывшие спасатели освободили его и передали врачам скорой», — пишет Life. На площадке также нашли его чемодан с вещами, в том числе, подушкой для шеи. По словам очевидцев, мужчина не живет в их доме.
Ранее СМИ писали о многодетной матери Елене Каминской, которой пришлось жить в подъезде дома в Москве вместе с тремя детьми. Женщина не смогла попасть в свою квартиру из-за жившего там мужчины, пишет «Национальная служба новостей».
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