В Москве мужчина застрял головой в перилах на лестнице и напугал пенсионерку

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Мужчина спал, просунув голову между перилами
Мужчина спал, просунув голову между перилами Фото:

Мужчина застрял головой в перилах и напугал пенсионерку в московском районе Орехово-Борисово Южное. Женщина вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела лежащего в такой позе незнакомца.

«Мужчина был без сознания, но ему не было плохо: он просто мирно спал, тихо похрапывая. Прибывшие спасатели освободили его и передали врачам скорой», — пишет Life. На площадке также нашли его чемодан с вещами, в том числе, подушкой для шеи. По словам очевидцев, мужчина не живет в их доме.

Ранее СМИ писали о многодетной матери Елене Каминской, которой пришлось жить в подъезде дома в Москве вместе с тремя детьми. Женщина не смогла попасть в свою квартиру из-за жившего там мужчины, пишет «Национальная служба новостей». 

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Мужчина застрял головой в перилах и напугал пенсионерку в московском районе Орехово-Борисово Южное. Женщина вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела лежащего в такой позе незнакомца. «Мужчина был без сознания, но ему не было плохо: он просто мирно спал, тихо похрапывая. Прибывшие спасатели освободили его и передали врачам скорой», — пишет Life. На площадке также нашли его чемодан с вещами, в том числе, подушкой для шеи. По словам очевидцев, мужчина не живет в их доме. Ранее СМИ писали о многодетной матери Елене Каминской, которой пришлось жить в подъезде дома в Москве вместе с тремя детьми. Женщина не смогла попасть в свою квартиру из-за жившего там мужчины, пишет «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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