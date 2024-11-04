FT: доллар рухнул из-за того, что люди перестали верить в победу Трампа

Доллар ослаб, а казначейские облигации выросли, так как мировые рынки резко снизили ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times.
«В понедельник, 4 ноября, доллар ослаб, а казначейские облигации выросли. Мировые банки снизили ставки на победу Дональда Трампа в президентской гонке в США. Рынки движутся после того, как опрос показал неожиданный рост поддержки кандидата Камалы Харрис», —
В США 5 ноября пройдут 60-е президентские выборы. Изначально основными претендентами на пост главы государства считались республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, но в июле второй объявил о своем отказе участвовать в выборах, а его место заняла вице-президент Камала Харрис. Сотрудники избирательных комиссий в США начали получать многочисленные угрозы перед президентскими выборами, пишет RT.
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