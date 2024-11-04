04 ноября 2024

FT: доллар рухнул из-за того, что люди перестали верить в победу Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Люди перестали верить в победу Дональда Трампа Фото:

Доллар ослаб, а казначейские облигации выросли, так как мировые рынки резко снизили ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times.

«В понедельник, 4 ноября, доллар ослаб, а казначейские облигации выросли. Мировые банки снизили ставки на победу Дональда Трампа в президентской гонке в США. Рынки движутся после того, как опрос показал неожиданный рост поддержки кандидата Камалы Харрис», — сообщает издание.

В США 5 ноября пройдут 60-е президентские выборы. Изначально основными претендентами на пост главы государства считались республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, но в июле второй объявил о своем отказе участвовать в выборах, а его место заняла вице-президент Камала Харрис. Сотрудники избирательных комиссий в США начали получать многочисленные угрозы перед президентскими выборами, пишет RT.

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Доллар ослаб, а казначейские облигации выросли, так как мировые рынки резко снизили ставки на победу кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times. «В понедельник, 4 ноября, доллар ослаб, а казначейские облигации выросли. Мировые банки снизили ставки на победу Дональда Трампа в президентской гонке в США. Рынки движутся после того, как опрос показал неожиданный рост поддержки кандидата Камалы Харрис», — сообщает издание. В США 5 ноября пройдут 60-е президентские выборы. Изначально основными претендентами на пост главы государства считались республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, но в июле второй объявил о своем отказе участвовать в выборах, а его место заняла вице-президент Камала Харрис. Сотрудники избирательных комиссий в США начали получать многочисленные угрозы перед президентскими выборами, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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