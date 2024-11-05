Москва и Минск отменили роуминг для абонентов внутри Союзного государства

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В Союзном государстве отменили роуминг Фото:

Россия и Белоруссия приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это решение было одобрено Советом министров Союзного государства, о чем сообщили в правительстве РФ.

«Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)», — говорится в заявлении правительства. Там добавили, что Совет министров также одобрил ряд других важных документов.

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Россия и Белоруссия приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это решение было одобрено Советом министров Союзного государства, о чем сообщили в правительстве РФ. «Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)», — говорится в заявлении правительства. Там добавили, что Совет министров также одобрил ряд других важных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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