Москва и Минск отменили роуминг для абонентов внутри Союзного государства

Россия и Белоруссия приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это решение было одобрено Советом министров Союзного государства, о чем сообщили в правительстве РФ.
«Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)», — говорится в заявлении правительства. Там добавили, что Совет министров также одобрил ряд других важных документов.
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Россия и Белоруссия приняли решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это решение было одобрено Советом министров Союзного государства, о чем сообщили в правительстве РФ. «Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)», — говорится в заявлении правительства. Там добавили, что Совет министров также одобрил ряд других важных документов.