Экс-замдиректора дочки «Роскосмоса» дали срок за плохую работу

Экс-замдиректора НИИ точных приборов (НИИ ТП), входящей в холдинг «Роскосмоса» «Российские космические системы», Константин Егоров и директор ДайТехнолоджи Павел Авдеев получили тюремные сроки за мошенничество и отмывание денег. Егоров приговорен к трем годам колонии и штрафу в один миллион рублей, Авдеев — к 6,5 годам и штрафу 1,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в Бутырском суде Москвы.
«Егоров получил три года колонии со штрафом в один миллион рублей», — передает сообщение суда РИА «Новости». Там добавили, что Авдеев осужден на 6,5 лет лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в размере 1,6 миллиона рублей. Тюремные сроки были назначены за преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.
Суд также удовлетворил гражданский иск НИИ ТП, входящего в холдинг «Роскосмоса», но его сумма не раскрыта. Уголовное дело связано с контрактом на поставку комплектующих для оборудования, в рамках которого следователи выявили значительные переплаты.
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