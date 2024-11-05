05 ноября 2024

Владелец магазина в ХМАО устроил погром из-за нагрянувшей инспекции

В Нижневартовске предприниматель разбил бутылки водки во время инспекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец магазина в Нижневартовске разбил несколько бутылок водки во время проверки
Владелец магазина в Нижневартовске разбил несколько бутылок водки во время проверки Фото:

В Нижневартовске владелец магазина разбил несколько бутылок водки во время проверки сотрудниками департамента экономразвития ХМАО. У предпринимателя нашли алкоголь, на продажу которого у него не оказалось лицензии.

«[Предприниматель] схватил две бутылки водки с полки витрины и бросил их на пол», — говорится в материалах арбитражного суда ХМАО на сайте «Мой арбитр». Еще две бутылки он выхватил из рук должностного лица и также разбил. Самого инспектора мужчина толкнул в грудь.

Суд привлек предпринимателя к административной ответственности. Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей. Алкогольную продукцию решили уничтожить.

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В Нижневартовске владелец магазина разбил несколько бутылок водки во время проверки сотрудниками департамента экономразвития ХМАО. У предпринимателя нашли алкоголь, на продажу которого у него не оказалось лицензии. «[Предприниматель] схватил две бутылки водки с полки витрины и бросил их на пол», — говорится в материалах арбитражного суда ХМАО на сайте «Мой арбитр». Еще две бутылки он выхватил из рук должностного лица и также разбил. Самого инспектора мужчина толкнул в грудь. Суд привлек предпринимателя к административной ответственности. Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей. Алкогольную продукцию решили уничтожить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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