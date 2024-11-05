Владелец магазина в ХМАО устроил погром из-за нагрянувшей инспекции

В Нижневартовске владелец магазина разбил несколько бутылок водки во время проверки сотрудниками департамента экономразвития ХМАО. У предпринимателя нашли алкоголь, на продажу которого у него не оказалось лицензии.
«[Предприниматель] схватил две бутылки водки с полки витрины и бросил их на пол», — говорится в материалах арбитражного суда ХМАО на сайте «Мой арбитр». Еще две бутылки он выхватил из рук должностного лица и также разбил. Самого инспектора мужчина толкнул в грудь.
Суд привлек предпринимателя к административной ответственности. Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей. Алкогольную продукцию решили уничтожить.
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