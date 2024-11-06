06 ноября 2024

В Челябинске стартовал второй Русский экономический форум

© Служба новостей «URA.RU»
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РЭФ проходит в Челябинске до 9 ноября
РЭФ проходит в Челябинске до 9 ноября Фото:

В Челябинске 7 ноября стартовал II Русский экономический форум (РЭФ). Первый день посвятят сессиям по инвестициям, роботизации и привлечению иностранных кадров, сообщили в пресс-службе мероприятия.

«С 10:00 до 11:30 панельные дискуссии посвящены управлению миграцией, цифровизации, инвестициям, развитию конкуренции м суверенной индустриализации», — сообщается в программе форума. С 11:45 там также запланированы пленарные дискуссии и спецсессии.

Первый день форума завершат пленарной дискуссией, посвященной финансам, налогам и инвестициям. В качестве спикеров выступят первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, президент союза предпринимателей и промышленников (СПП) России Александр Шохин, президент движения «Опора России» Александр Калинин, советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

РЭФ традиционно проходит в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.

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В Челябинске 7 ноября стартовал II Русский экономический форум (РЭФ). Первый день посвятят сессиям по инвестициям, роботизации и привлечению иностранных кадров, сообщили в пресс-службе мероприятия. «С 10:00 до 11:30 панельные дискуссии посвящены управлению миграцией, цифровизации, инвестициям, развитию конкуренции м суверенной индустриализации», — сообщается в программе форума. С 11:45 там также запланированы пленарные дискуссии и спецсессии. Первый день форума завершат пленарной дискуссией, посвященной финансам, налогам и инвестициям. В качестве спикеров выступят первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, президент союза предпринимателей и промышленников (СПП) России Александр Шохин, президент движения «Опора России» Александр Калинин, советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. РЭФ традиционно проходит в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме примут участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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