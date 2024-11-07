В Совфеде отреагировали на сообщения Украины о планах на новое наступление

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнения в способности Украины осуществить наступательные операции на территории Белгородской и Брянской областей России. Сенатор прокомментировал журналистам распространенную в СМИ информацию о предполагаемых планах ВСУ.
«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось, поэтому я такое всерьез не воспринимаю. Им бы удержаться на тех линиях, где они сейчас находятся. Я думаю, что это все игры», — отметил Джабаров в разговоре с «Лентой.ру». По словам зампреда, текущая военная ситуация и состояние украинской армии скорее всего не позволят Киеву перейти к активным наступательным действиям.
Ранее Forbes сообщал, что Украина готовится провести наступление на Россию, чтобы впечатлить новую администрацию США, которая будет формироваться после президентских выборов, пишет RT. В материале иностранного издания говорится о возможном наступлении на Белгородскую или Брянскую область.
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