В Совфеде отреагировали на сообщения Украины о планах на новое наступление

Сенатор Джабаров назвал игрой сообщения о планах ВСУ начать новое наступление
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ВСУ вряд ли начнут новые наступательные действия на территорию России, считает Владимир Джабаров
ВСУ вряд ли начнут новые наступательные действия на территорию России, считает Владимир Джабаров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнения в способности Украины осуществить наступательные операции на территории Белгородской и Брянской областей России. Сенатор прокомментировал журналистам распространенную в СМИ информацию о предполагаемых планах ВСУ.

«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось, поэтому я такое всерьез не воспринимаю. Им бы удержаться на тех линиях, где они сейчас находятся. Я думаю, что это все игры», — отметил Джабаров в разговоре с «Лентой.ру». По словам зампреда, текущая военная ситуация и состояние украинской армии скорее всего не позволят Киеву перейти к активным наступательным действиям.

Ранее Forbes сообщал, что Украина готовится провести наступление на Россию, чтобы впечатлить новую администрацию США, которая будет формироваться после президентских выборов, пишет RT. В материале иностранного издания говорится о возможном наступлении на Белгородскую или Брянскую область.

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сомнения в способности Украины осуществить наступательные операции на территории Белгородской и Брянской областей России. Сенатор прокомментировал журналистам распространенную в СМИ информацию о предполагаемых планах ВСУ. «Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось, поэтому я такое всерьез не воспринимаю. Им бы удержаться на тех линиях, где они сейчас находятся. Я думаю, что это все игры», — отметил Джабаров в разговоре с «Лентой.ру». По словам зампреда, текущая военная ситуация и состояние украинской армии скорее всего не позволят Киеву перейти к активным наступательным действиям. Ранее Forbes сообщал, что Украина готовится провести наступление на Россию, чтобы впечатлить новую администрацию США, которая будет формироваться после президентских выборов, пишет RT. В материале иностранного издания говорится о возможном наступлении на Белгородскую или Брянскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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