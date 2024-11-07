Два мирных жителя погибли в Курской области от дронов, спасая односельчан

Украинские военные с использованием дронов «Баба-Яга» атаковали село Дурово-Бобрик в Курской области. В результате атаки были уничтожены несколько домов, трое местных жителей получили ранения, а двое, приехавшие им на помощь, погибли, сообщают журналисты с места событий.
«Погибли ребята, приехали спасать, за ними дрон. Сначала машину пожег, они побежали вниз по дороге, он их догнал, и там они погибли внизу. Молодые ребята. Еще трое раненых, один сейчас в Москве, тяжело раненый и два легко», — поделился местный житель Александр Клочков. Его слова передает корреспондент ТАСС.
В результате атаки также была повреждена подстанция, что привело к отключению электричества и водоснабжения в селе. Как отметил Клочков, после этих событий село практически опустело, однако некоторые жители время от времени возвращаются, чтобы проверить состояние своих хозяйств.
Ранее в Селидово в ДНР украинские военные убили супружескую пару для захвата их дома, сообщила местная жительница, которую спасли российские войска. По ее словам, когда ей разрешили подойти к колодцу за водой, она обнаружила тела убитых хозяев. Женщина обратилась к украинским солдатам с просьбой захоронить погибших, но ее просьба осталась без ответа.
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