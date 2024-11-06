ВСУ в Селидове расстреляли семью, чтобы занять ее дом

Украинские войска в населенном пункте Селидово в ДНР расстреляли семейную пару, чтобы занять их жилье. Об этом рассказала местная жительница, которую спасли российские войска.
«Убили в доме. Мы пошли к ним за водичкой, берем всегда, качаем. А там уже военные ВСУ поселились», — передает слова жительницы ТАСС. Она добавила, что, когда они пришли в дом набрать воды, украинские бойцы им сказали, что хозяев дома больше нет.
Беженка рассказала, что, когда ее все-таки пустили набрать воды, она увидела тела расстрелянных владельцев дома. Она попросила украинских военных похоронить погибших. Женщина также отметила, что это не единичный случай — тела убитых мирных жителей, как правило, остаются непогребенными.
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