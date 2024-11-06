ВСУ в Селидове расстреляли семью, чтобы занять ее дом

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ВСУ расстреляли супружескую пару в Селидове, заявила местная жительница
ВСУ расстреляли супружескую пару в Селидове, заявила местная жительница Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска в населенном пункте Селидово в ДНР расстреляли семейную пару, чтобы занять их жилье. Об этом рассказала местная жительница, которую спасли российские войска.

«Убили в доме. Мы пошли к ним за водичкой, берем всегда, качаем. А там уже военные ВСУ поселились», — передает слова жительницы ТАСС. Она добавила, что, когда они пришли в дом набрать воды, украинские бойцы им сказали, что хозяев дома больше нет.

Беженка рассказала, что, когда ее все-таки пустили набрать воды, она увидела тела расстрелянных владельцев дома. Она попросила украинских военных похоронить погибших. Женщина также отметила, что это не единичный случай — тела убитых мирных жителей, как правило, остаются непогребенными.

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Украинские войска в населенном пункте Селидово в ДНР расстреляли семейную пару, чтобы занять их жилье. Об этом рассказала местная жительница, которую спасли российские войска. «Убили в доме. Мы пошли к ним за водичкой, берем всегда, качаем. А там уже военные ВСУ поселились», — передает слова жительницы ТАСС. Она добавила, что, когда они пришли в дом набрать воды, украинские бойцы им сказали, что хозяев дома больше нет. Беженка рассказала, что, когда ее все-таки пустили набрать воды, она увидела тела расстрелянных владельцев дома. Она попросила украинских военных похоронить погибших. Женщина также отметила, что это не единичный случай — тела убитых мирных жителей, как правило, остаются непогребенными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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