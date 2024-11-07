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04:45
Музей ищет вооруженную охрану для перевозки ценного груза из Екатеринбурга в Курган
04:05
Юлия Савичева снялась в музыкальном проекте «Хит» от WINK. Видео
02:23
Как сложилась судьба уволенного со скандалом тренера элитного фитнес-клуба в Кургане
Шумков рассказал, в каких домах должны жить курганские многодетные семьи
01:31
На ледовый городок в Кургане потратят более пяти миллионов рублей. Скрин
07 ноября 2024
23:38
Курганцам поголовно стали отказывать в получении ипотеки
22:57
Слесарь из Кургана перетанцевал лучших танцоров России и Европы