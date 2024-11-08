Владелец IKEA продал последний актив в России

Ingka Group, которая является владельцем IKEA, продала свой дистрибьюторский центр в подмосковном Есипово, сообщает РБК. В компании объяснили этот шаг частью стратегии по переосмыслению своего присутствия на российском рынке или оптимизации своих активов.
«Дистрибьюторский центр был открыт в 2003 году и за время своей работы значительно расширился. Изначально площадь склада составляла 50 тысяч квадратных метров, но с течением времени она увеличилась до почти 180 тысяч квадратных метров», — пишет РБК.
Уточняется, что сделка по продаже дистрибьюторского центра может быть связана с изменениями в логистической стратегии или с планами по внедрению новых технологий в процессы распределения товаров. Однако конкретные детали и условия сделки пока не раскрываются.
IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала спецоперации на Украине, напоминает RT. Спустя год компания продала последнюю фабрику в стране.
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