Владелец IKEA продал последний актив в России

IKEA заявила о прекращении деятельности в России в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ingka Group, которая является владельцем IKEA, продала свой дистрибьюторский центр в подмосковном Есипово, сообщает РБК. В компании объяснили этот шаг частью стратегии по переосмыслению своего присутствия на российском рынке или оптимизации своих активов.

«Дистрибьюторский центр был открыт в 2003 году и за время своей работы значительно расширился. Изначально площадь склада составляла 50 тысяч квадратных метров, но с течением времени она увеличилась до почти 180 тысяч квадратных метров», — пишет РБК.

Уточняется, что сделка по продаже дистрибьюторского центра может быть связана с изменениями в логистической стратегии или с планами по внедрению новых технологий в процессы распределения товаров. Однако конкретные детали и условия сделки пока не раскрываются.

IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала спецоперации на Украине, напоминает RT. Спустя год компания продала последнюю фабрику в стране.