Появилось видео с места мощного взрыва в Москве

В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали люди. Появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, что огонь охватил квартиры на пятом этаже. К настоящему времени пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Среди пострадавших, согласно предварительным данным, полугодовалый ребенок, а также девочки семи и 12 лет. Подробности о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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