Появилось видео с места мощного взрыва в Москве

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В Москве в многоэтажке произошел взрыв газа, на месте работают спецслужбы
В Москве в многоэтажке произошел взрыв газа, на месте работают спецслужбы Фото:

В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали люди. Появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что огонь охватил квартиры на пятом этаже. К настоящему времени пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Среди пострадавших, согласно предварительным данным, полугодовалый ребенок, а также девочки семи и 12 лет. Подробности о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали люди. Появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что огонь охватил квартиры на пятом этаже. К настоящему времени пожар уже ликвидирован. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Среди пострадавших, согласно предварительным данным, полугодовалый ребенок, а также девочки семи и 12 лет. Подробности о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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