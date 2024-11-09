РЕН ТВ: четыре ребенка пострадали из-за взрыва газа в Москве

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В результате взрыва пострадал полугодовалый ребенок
В результате взрыва пострадал полугодовалый ребенок Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

Четыре ребенка пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Четыре ребенка, включая девочку семи лет, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в доме на севере Москвы», — передает телеканал. Там добавили, что среди пострадавших также — двое детей полутора и двенадцати лет. Они получили ожоги различной степени тяжести.

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Четыре ребенка пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «Четыре ребенка, включая девочку семи лет, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в доме на севере Москвы», — передает телеканал. Там добавили, что среди пострадавших также — двое детей полутора и двенадцати лет. Они получили ожоги различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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