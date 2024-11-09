РЕН ТВ: четыре ребенка пострадали из-за взрыва газа в Москве

В результате взрыва пострадал полугодовалый ребенок
новость из сюжетаВ Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие
Четыре ребенка пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Четыре ребенка, включая девочку семи лет, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газа в доме на севере Москвы», — передает телеканал. Там добавили, что среди пострадавших также — двое детей полутора и двенадцати лет. Они получили ожоги различной степени тяжести.
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