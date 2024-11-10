В Москве толпа школьников избила пассажира электрички и уборщика. Видео

10 ноября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Толпа школьников в Москве избила мужчину на станции, где останавливаются электрички (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Толпа подростков избила мужчину на вокзальной станции в Москве. Конфликт между ними произошел после того, как последний сделал школьникам замечание в связи с тем, что они мусорили в электричке. По итогу, когда мужчина вышел из вагона на станции, дети пошли вслед за ним, а затем атаковали, брызнув газовым баллончиком. После этого начали избивать. Когда за потерпевшего вступился уборщик, он также попал под раздачу. Об этом сообщает Baza. Предположительно, инцидент произошел в Москве. «Толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика на станции. Им не понравилось, что мужчина попросил их не мусорить в вагоне, а уборщику досталось за то, что он вступился за пострадавшего», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что сначала подростки брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком, а затем начали избивать толпой ногами. Агрессивных школьников было не менее десяти. После они сбежали, однако двоих удалось оперативно задержать. С ними записали видео с извинениями: «Я извиняюсь, что ********[избил] мусорщика», — заявил один из подростков. Сам пострадавший мужчина по итогу написал заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Толпа подростков избила мужчину на вокзальной станции в Москве. Конфликт между ними произошел после того, как последний сделал школьникам замечание в связи с тем, что они мусорили в электричке. По итогу, когда мужчина вышел из вагона на станции, дети пошли вслед за ним, а затем атаковали, брызнув газовым баллончиком. После этого начали избивать. Когда за потерпевшего вступился уборщик, он также попал под раздачу. Об этом сообщает Baza. Предположительно, инцидент произошел в Москве. «Толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика на станции. Им не понравилось, что мужчина попросил их не мусорить в вагоне, а уборщику досталось за то, что он вступился за пострадавшего», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что сначала подростки брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком, а затем начали избивать толпой ногами. Агрессивных школьников было не менее десяти. После они сбежали, однако двоих удалось оперативно задержать. С ними записали видео с извинениями: «Я извиняюсь, что ********[избил] мусорщика», — заявил один из подростков. Сам пострадавший мужчина по итогу написал заявление в полицию.