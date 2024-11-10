В Москве толпа школьников избила пассажира электрички и уборщика. Видео

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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд ласточка, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1
Толпа школьников в Москве избила мужчину на станции, где останавливаются электрички (архивное фото) Фото:

Толпа подростков избила мужчину на вокзальной станции в Москве. Конфликт между ними произошел после того, как последний сделал школьникам замечание в связи с тем, что они мусорили в электричке. По итогу, когда мужчина вышел из вагона на станции, дети пошли вслед за ним, а затем атаковали, брызнув газовым баллончиком. После этого начали избивать. Когда за потерпевшего вступился уборщик, он также попал под раздачу. Об этом сообщает Baza. Предположительно, инцидент произошел в Москве.

«Толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика на станции. Им не понравилось, что мужчина попросил их не мусорить в вагоне, а уборщику досталось за то, что он вступился за пострадавшего», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что сначала подростки брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком, а затем начали избивать толпой ногами. Агрессивных школьников было не менее десяти.

После они сбежали, однако двоих удалось оперативно задержать. С ними записали видео с извинениями: «Я извиняюсь, что ********[избил] мусорщика», — заявил один из подростков. Сам пострадавший мужчина по итогу написал заявление в полицию.

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Толпа подростков избила мужчину на вокзальной станции в Москве. Конфликт между ними произошел после того, как последний сделал школьникам замечание в связи с тем, что они мусорили в электричке. По итогу, когда мужчина вышел из вагона на станции, дети пошли вслед за ним, а затем атаковали, брызнув газовым баллончиком. После этого начали избивать. Когда за потерпевшего вступился уборщик, он также попал под раздачу. Об этом сообщает Baza. Предположительно, инцидент произошел в Москве. «Толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика на станции. Им не понравилось, что мужчина попросил их не мусорить в вагоне, а уборщику досталось за то, что он вступился за пострадавшего», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что сначала подростки брызнули мужчине в лицо газовым баллончиком, а затем начали избивать толпой ногами. Агрессивных школьников было не менее десяти. После они сбежали, однако двоих удалось оперативно задержать. С ними записали видео с извинениями: «Я извиняюсь, что ********[избил] мусорщика», — заявил один из подростков. Сам пострадавший мужчина по итогу написал заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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