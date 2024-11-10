10 ноября 2024

«Улыбка Prosecco»: Стоматолог из ХМАО рассказала о влиянии алкоголя на зубную эмаль. Фото

Врач из ХМАО Бакиева: «От употребления алкоголя возникает «улыбка Prosecco»
© Служба новостей «URA.RU»
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Как алкоголь влияет на здоровье полости рта
Как алкоголь влияет на здоровье полости рта Фото:

Активное употребление алкоголя может привести к эффекту под названием «Улыбка Prosecco», который подразумевает проблемы с деснами и зубной эмалью. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева.

«После затяжных новогодних праздников ко мне особенно часто обращаются пациенты с повышенной чувствительностью зубов, кровоточивостью десен и с эстетическими дефектами эмали. Дело в том, что алкогольные напитки разрушительно воздействуют на зубы, в следствие чего мы и получаем „улыбку Prosecco“, — рассказывает собеседница.

Эффект был назван в честь газированного алкогольного напитка Prosecco, ведь именно пузырьки в нем содержат диоксид углерода, который разрушает зубную эмаль. Так же алкоголь снижает уровень минеральных солей и кальция в организме и вызывает сухость во рту, тем самым повышая развитие патогенных и кариозных бактерий. Все это может привести к воспалению десен, гингивиту либо пародонтиту.

«Как пить спиртное без вреда для полости рта? Во-первых, постарайтесь не грызть лед из напитка, во-вторых, после употребления алкоголя, нужно прополоскать рот водой и правильно почистить зубы — не сразу, когда зубная эмаль еще мягкая, а через 30 минут, пастой для чувствительных зубов», — объясняет стоматолог. Газированные напитки следует пить через трубочку, а так же можно воспользоваться жевательной резинкой без сахара, чтобы увеличить слюноотделение и тем самым избавиться от сухости во рту.

«Улыбка Prosecco»
«Улыбка Prosecco»
Фото:
Здоровые зубы
Здоровые зубы
Фото:

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Активное употребление алкоголя может привести к эффекту под названием «Улыбка Prosecco», который подразумевает проблемы с деснами и зубной эмалью. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева. «После затяжных новогодних праздников ко мне особенно часто обращаются пациенты с повышенной чувствительностью зубов, кровоточивостью десен и с эстетическими дефектами эмали. Дело в том, что алкогольные напитки разрушительно воздействуют на зубы, в следствие чего мы и получаем „улыбку Prosecco“, — рассказывает собеседница. Эффект был назван в честь газированного алкогольного напитка Prosecco, ведь именно пузырьки в нем содержат диоксид углерода, который разрушает зубную эмаль. Так же алкоголь снижает уровень минеральных солей и кальция в организме и вызывает сухость во рту, тем самым повышая развитие патогенных и кариозных бактерий. Все это может привести к воспалению десен, гингивиту либо пародонтиту. «Как пить спиртное без вреда для полости рта? Во-первых, постарайтесь не грызть лед из напитка, во-вторых, после употребления алкоголя, нужно прополоскать рот водой и правильно почистить зубы — не сразу, когда зубная эмаль еще мягкая, а через 30 минут, пастой для чувствительных зубов», — объясняет стоматолог. Газированные напитки следует пить через трубочку, а так же можно воспользоваться жевательной резинкой без сахара, чтобы увеличить слюноотделение и тем самым избавиться от сухости во рту.
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